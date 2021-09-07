رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز العلاقات

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - استقبل رئيس الوزراء الجزائري، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مساء أمس الأثنين، بقصر الحكومة، سفير إيطاليا في الجزائر، جيوفاني بولييزي.



وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، فإن اللقاء كان "فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل ووسائل تعزيز العلاقات الجزائرية الإيطالية، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المقبلة المسجلة على أجندة التعاون بين البلدين".



ويأتي هذا اللقاء في الضوء الاهتمام والدور الذي تلعبه البلدان للوصول إلى مصالحة شاملة في ليبيا.



ومن جانبها، كتبت السفارة الإيطالية في الجزائر على صفحتها على فيسبوك أن الطرفين بحثا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة الدولية في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين. (أنسامد).



