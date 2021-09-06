الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في وقت مبكر صباح الإثنين، الإفراح عن الساعدي معمر القذافي تنفيذًا لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام.



وذكر بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، إلى أنه جرى «تسليم الساعدي إلى عائلته وفقاً للإجراءات القانونية».



وتابع البيان: «إذ تؤكد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء، فإنها تأمل بأن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه». (أنسامد).



