لويجي دي مايو : الحرب ضد الإرهاب تظل أساسية

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الحرب ضد الإرهاب تظل أساسية وأن أمن أفغانستان على المحك.



وكتب دي مايو في صفحته بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي : الحرب ضد الإرهاب تظل أساسية. أمن أفغانستان على المحك، وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله. ولا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا.



وأضاف : أقوم اليوم بزيارة إلى قطر، والتي لطالما كانت المركز العصبي للعلاقات بين العالم وأفغانستان.



وتابع : يجب أن نواصل العمل على أربع جبهات: مكافحة الإرهاب واستقبال ودعم المدنيين الأفغان، وعمل ممرات إنسانية عبر بلدان ثالثة، ودعم المنظمات الإنسانية.



وأوضح دي مايو ان هذه النقاط كانت محور المحادثات التي أجراها أمس في أوزبكستان وطاجيكستان مع ممثلي المؤسسات المحلية هناك.



(أنسامد).



