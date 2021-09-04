الدبيبة : ليبيا فقدت موارد هائلة في الحرب

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن ليبيا «فقدت موارد هائلة في الحرب» طيلة السنوات الماضية، داعيا العالم إلى ضرورة مساعدتها في إعادة البناء.



جاء تصريح الدبيبة أمام «منتدى أمبروزيتّي» ببلدة تشيرنوبيو التابعة لمحافظة كومو بمقاطعة لومباردية ـ شمال إيطاليا، اليوم الجمعة.



وأكد الدبيبة في كلمته أن «طموح ليبيا يتمثل في خلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية»، فضلا عن «ضمان انتخابات حرة وشفافة»، مشيراً إلى أن «التجربة الأفغانية يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه لا يمكن لدولة أن تفرض نفسها على دولة أخرى بالقوة».



وشدّد الدبيبة على أنه «يجب على العالم أن يساعدنا في إعادة البناء، وأن يتوقف هناك حيث يبدأ عمل المؤسسات الشرعية». مذكّرا بأن ليبيا «بلد ضخم يتمتع بموقع جغرافي خاص، وبعد هذه السنوات من الاشتباكات حول شرعية السلطة، يجب أن تتمكن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار». (أنسامد).



