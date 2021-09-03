ليبيا : الامم المتحدة تعرب عن قلقها حيال اشتباكات طرابلس

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.



ودعت البعثة في بيان لها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وناشدت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني.



وطالبت البعثة كافة السلطات ذات الصلة تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين، وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. (أنسامد).



