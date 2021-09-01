الرئيس الجزائري يستقبل المشاركين في اجتماع دول جوار ليبيا

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - استقبل رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات، الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي.



ومن بين الشخصيات التي استقبلها الرئيس الجزائري، كل من وزراء خارجية ليبيا، تونس، مصر، السودان، النيجر، تشاد، جمهورية الكونغو، إلى جانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيطـ ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.



واكد الرئيس تبون خلال الاستقبال، أن "دول الجوار يهمها اكثر من غيرها استقرار ليبيا، لان عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار كل دول الجوار"، مضيفا "نتمنى أن تسترجع ليبيا مكانتها بين الدول المغاربية والأفريقية والعربية".



وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد، " ليبيا لديها كل الامكانيات البشرية والاقتصادية والموقع الجغرافي، وهي كلها عوامل تؤهلها لتكون دولة فاعلة في منطقة البحر الابيض المتوسط وفي المغرب العربي".



وقدم الرئيس شكره للوفود المشاركة على حضورها هذا الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الجزائر، مؤكدا ان " ما تم القيام به ليس هينا، حيث اجتمعت لأول مرة كل الدول المجاورة للشقيقة ليبيا".



(أنسامد).



