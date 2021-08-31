السفير الإيطالي: إيطاليا ستشرع في منح التأشيرة لليبيين

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - أكد السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو أن روما ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين في الفترة القريبة القادمة.



وجاء هذا التصريح خلال لقاء مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الليبية، محمد خليل، بمقر الوزارة بطرابلس، أمس الأثنين، بحضور نائب الإدارة الأوروبية بالوزارة، موسى الكيلاني.



وتم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من الملفات المهمة والعالقة، ومن بينها العمل على تنفيذ معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، وموضوع الهجرة غير الشرعية ، للمساعدة في مواجهة هذه المشكلة مع دول المصدر.



وأوضح بوتشينو خلال اللقاء أن سفارة بلاده بطرابلس ، ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين في الفترة القريبة القادمة ، معربا عن أمل بلاده في توطيد العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات بين البلدين ، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. (أنسامد).



