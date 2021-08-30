وزراء خارجية دول جوار ليبيا يعقدون اليوم اجتماعا بالجزائر

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - يعقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا اجتماعا اليوم الاثنين بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة .



ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول ( الجزائر وتونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر ، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة ) .



ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها ، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ٢٤ ديسمبر المقبل ، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا ، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار.



وسيناقش الاجتماع الصعوبات الامنية والسياسية التي تحول دون تنفيذ خارطة الطريق وتوحيد المؤسسات السيادية والمصالحة الوطنية الشاملة . (أنسامد).



