وزراء خارجية دول جوار ليبيا يعقدون اليوم اجتماعا بالجزائر

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - يعقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا
اجتماعا اليوم الاثنين بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة .
ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول ( الجزائر وتونس ومصر
والسودان وتشاد والنيجر ، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الافريقي
وجامعة الدول العربية والامم المتحدة ) .
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق
تسوية سياسية وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها ، بما في ذلك
إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ٢٤ ديسمبر المقبل ، وخروج
المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا ، وصولًا إلى تحقيق تطلعات
الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار.
وسيناقش الاجتماع الصعوبات الامنية والسياسية التي تحول دون
تنفيذ خارطة الطريق وتوحيد المؤسسات السيادية والمصالحة الوطنية
الشاملة . (أنسامد).