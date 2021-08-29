لبنان يأسف لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - أعربت الخارجية اللبنانية عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر، مؤكدة حرصها على "تعزيز الأخوة والتعاون بين الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية".



وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها: يأسف لبنان لما آلت اليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، و يؤكد حرصه وهو العضو المؤسس في جامعة الدول العربية والملتزم بمواثيقها على تعزيز الأخوّة والتعاون بين الدّول الأعضاء.



وأضاف البيان : كما يكرر لبنان موقفه الثابت والتاريخي بالدعوة الى التضامن والتكافل بين كافة الدول العربية، لما لها من مصالح مشتركة للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة جمعاء.



وتابع البيان ان لبنان الذي يرتبط بعلاقات أخوية متينة مع الجزائر والمغرب يتمنى الخير للبلدين، ويأمل أن يتمكنا من معالجة أسباب الخلاف بينهما بالوسائل الأخوية والدبلوماسية وعلى قاعدة الإحترام المتبادل لسيادة كل منهما وحفظ مصالح البلدين. (أنسامد).



