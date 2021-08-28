الدبيبة: قدمنا لقاح «كورونا» إلى مليون مواطن

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة قدمت اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد إلى مليون مواطن، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين جرعة، مردفًا: «ولا بُد من تطعيم أكثر من 5 ملايين مواطن».



وأشار إلى المعاناة التي كانت تعيشها مراكز العزل، ونقص الأكسجين المسال بها، لافتًا إلى سعي وزارة الصحة والبلديات إلى توفير كل الإمكانات، وجلب الأكسجين المسال من الجزائر ومصر، حسب كلمته إلى الشعب، اليوم الجمعة.



وتابع: «وضع مراكزنا الآن جيد، وأنشأنا 17 مصنعًا لإنتاج الأكسجين المسال، كما وفرنا مختبرات للتحاليل واللقاحات، ولن نهزم هذا المرض إلا بالتطعيم». (أنسامد).



