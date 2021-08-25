الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، أن الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إبتداء من الثلاثاء، على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر.



وكان المجلس الأعلى للأمن، خلال اجتماعه الاستثنائي الأربعاء الماضي الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قرر إعادة النظر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، على خلفية ما وصفه بالأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر.



وأدلى وزير الخارجية الجزائري، ببيان مطول شرح فيه 9 أسباب، دفعت الجزائر لاتخاذ هذا القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية، من بينها اتهامات للمغرب بالتعاون مع المنظمتين المصنفتين إرهابيتين في الجزائر، ماك ورشاد. (أنسامد).



