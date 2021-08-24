الرئيس التونسي يصدر أمرًا بتمديد التدابير الاستثنائية

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر، بحسب بيان صادر مساء أمس الأثنين عن رئاسة الجمهورية التونسية.



وسيتوجّه رئيس الدولة، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي، وفق البيان.



وكان رئيس الجمهورية أعلن يوم 25 يوليه الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الإستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، تتمثل في اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان. (أنسامد).



