تونس: أكثر من مليوني شخص يستكملون التطعيم

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - ذكرت وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ إلى حدود مساء أمس الأحد، مليونين و3249 شخصا.



وبلغ عدد المسجّلين في منظومة (إيفاكس) الإلكترونية لتلقي التلاقيح، 5833001 مسجّلا. أما عدد التلاقيح التي تم تقديمها منذ انطلاق عمليات التطعيم في مارس 2021 فبلغت، وفق بلاغ الوزارة، 4976655 تلقيحا تتوزع إلى 3 ملايين و570 ألفا و899 تلقيحا (جرعة أولى) ومليون و405 آلاف و756 تلقيحا (جرعة ثانية).



وقد تم اليوم الأحد 22 أغسطس، تلقيح 36 ألفا و219 شخصا، من بين 79 ألفا و815 شخصا تمت دعوتهم إلى التطعيم.



يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أغسطس الجاري، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة حول الوضع الوبائي في البلاد، تسجيل 17 حالة وفاة جراء الكوفيد، مصرّح بها أوليا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22 ألفا و537 حالة وفاة.



كما تم تسجيل 2825 تحليلا إيجابيا وتعافي 2084 شخصا من الفيروس وذلك دائما بتاريخ 20 أغسطس. (أنسامد).



