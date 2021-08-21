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مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وليبيا
    (أنسامد) - أغسطس 21 - روما - وصف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر " محمد شاكر" تدشين مشروعات الربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة فعليًا بهدف أساسي وإستراتيجي للبلدين.

    وقال شاكر في تصريحات له بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك إصرارا مصريا على مد الجانب الليبي بكل ما يحتاجه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا .

    وأكد الوزير المصري أن بلاده تعمل بشكل دائم على تقوية خطوط الربط مع دول الجوار مثل ليبيا والسودان ، مبينا في الوقت ذاته أن الهدف في الفترة المقبلة الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التي ستصل إلى أكثر من دولة داخل أوروبا.

    يمكنك ايضا قراءة الخبر ف (أنسامد).

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