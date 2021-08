قناة السويس تعلن نجاح عبور سفينة إيفرجيفين العملاقة

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - صرح الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.



ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد ١ ومساعد ٢ لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.



وأكد الفريق ربيع أن عبور السفينة EVER GIVEN مجددا في رحلتها رقم ٢٢ عبر القناة، يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة. (أنسامد).