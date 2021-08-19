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لافروف يستقبل المنقوش ويؤكد أهمية زيارتها
في تطوير العلاقات بين البلدين
    (أنسامد) - أغسطس 19 - روما - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش موسكو اليوم الخميس تعكس «رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أولوية مع روسيا».

    وقال لافروف مفتتحا الاجتماع مع المنقوش «ممتنون لقبولكم زيارة روسيا، ونرى في هذا رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أولوية مع روسيا الاتحادية، علاقات تقوم على الصداقة والتعاون التقليديين»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

    وأعربت المنقوش، قبيل الاجتامع، عن تقدير «الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية»، مثمنة دور الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير العام 2020، وتشجيع الليبيين على الجلوس معا إلى طاولة التفاوض و الحوار. (أنسامد).

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