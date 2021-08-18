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ليبيا: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس
    (أنسامد) - أغسطس 18 - روما - أعلن مجلس النواب اليوم الثلاثاء توافق النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل، وإحالته للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية.

    وقال الناطق باسم مجلس النواب "عبدالله بلحيق" أن المجلس عمم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة على أعضاء المجلس، والذي أُحيل للمجلس أمس الإثنين.

    وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته اليوم والتي خصصها لمتابعة تداولاته حول مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

    (أنسامد).

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