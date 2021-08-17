الجزائر تتسلم 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا من الصين

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - تسلمت الجزائر، أمس الأثنين، 3 ملايين جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قادمة من الصين.



وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن طائرة تابعة للقوات الجوية نقلت أمس الأثنين، إلى قاعدة الجوية بوفاريك بالبليدة، شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تم تسليمها من الصين.



وأشار البيان:" في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، حطت بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تقدر بثلاثة ملايين جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية".



ولفتت الوزارة إلى أن العمليات لا تزال متواصلة لجلب شحنات أخرى من اللقاحات والمعدات الطبية اللازمة، خلال الأيام القادمة، لدعم المنظومة الصحية. (أنسامد).



