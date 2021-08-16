الجزائر تعلن السيطرة على معظم حرائق الغابات

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - أكد مسؤول في الحماية المدنية الجزائرية أن معظم حرائق الغابات المندلعة أصبح متحكما فيها، ولات شتكل خطرا على الأهالي.



وأوضح المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور: "معظم هذه الحرائق متحكم فيها ولا تشكل خطرا على الساكنة"، مشيرا إلى أن جهود وحدات الحماية المدنية حاليا، تتركز على تحييد هذه المناطق السكنية وحمايتها، خاصة بولاية الطارف وبجاية وجيجل وتيزي وزو.



وبشأن أخر التطورات حول انتشار الحرائق، أوضح المسؤول أن الجهود متواصلة لإخماد 19 حريقا على مستوى 11 ولاية، في حين تم السيطرة على أكثر من 24 حريقا منذ السبت الماضي.



وبخصوص الحلول الميدانية الناجعة لاحتواء حرائق الغابات ومواجهة المشاكل التي تعترض عمليات الإخماد، يؤكد العقيد عاشور أن المسألة الأهم تبقى، من وجهة نظره، "التحضير من خلال التدابير الوقائية والقانونية، كونها العامل الحاسم في التحكم في الحرائق في وقت قصير جدا وتقوية مناعة المساحات الغابية في مثل هكذا طارئ". (أنسامد).



