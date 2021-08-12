الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا حرائق تيزي وزو إلى 69 قتيل

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - بلغ عدد ضحايا الحرائق التي اندعلت أول أمس الإثنين بولاية تيزي وزو حتى مساء أمس، الأربعاء، 69 قتيلا، منهم أكثر من 20 عسكريا، حسبما أعلن عنه النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عمروش.



وقال النائب العام خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم حصيلة الحرائق التي اندلت أول أمس الاثنين بولاية تيزي وزو ومازالت مستمرة لحد الآن أن "حصيلة الوفيات جراء هذه الحرائق إلى غاية الساعة 12 زولا من اليوم الأربعاء بولاية تيزي وزو بلغت 49 ضحية مدنية و ما يفوق 20 ضحية من العسكريين"، مشيرا إلى وجود الجرحى بالمئات يستحيل تحديدها بالضبط في الوقت الحالي.



وأكد السيد عبد القادر عمروش أن "هذه الحرائق فعل إجرامي جاء نتيجة القرارات التي عبر عنها السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير بالصحافة، والمتعلقة بحماية الثروة الغابية".



وشدد أن هذه الحرائق "مدبرة من أطراف لا تريد الخير للبلاد بسبق الاصرار وبتدبير مسبق وليس نتيجة عامل طبيعي"، مشيرا إلى "وجود أطراف أخرى وراء هذه الأطراف" التي أضرمت النيران وكانت سببا في "جريمة شنعاء". (أنسامد).



