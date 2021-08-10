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تونس: منع السفر لـ 12 مشتبها في شبهة فساد في صفقات الفوسفات
    (أنسامد) - أغسطس 10 - روما - فرضت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي التونسي، أمس الإثنين، منع السفر لـ 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات.

    وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، محسن الدالي، لوكالة الأنباء التونسية، أنه من بين هؤلاء المشتبهين، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق (في إشارة إلى سليم الفرياني)، ورئيس مدير عام سابق لشركة "فسفاط قفصة"، ومراقب مالي بوزارة المالية، ومديرين بشركة "فسفاط قفصة"، ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب برلماني وشقيقه. (أنسامد).

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