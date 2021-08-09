تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد فيروس كورونا

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - أطلقت تونس، أمس الأحد، عملية مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا، تحت مسمى "اليوم الوطني الأول المفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا"، على كامل تراب الجمهورية، والتي تعد أكبر عملية تشهدها البلاد لكبح جماح الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخصا على أراضيها حتى الآن.



وشهدت العديد من الولايات التونسية، انتشارا مكثفا لمراكز التلقيح، وإقبال واسع من المواطنين، مع دعوات مستمرة من السلطات الصحية في البلاد.



وانطلقت فعاليات اليوم الوطني الأول، بحضور رسمي ومن جمعيات المجتمع المدني، في المعهد النموذجي ببنزرت.



وقال رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، خلال اعطائه اشارة افتتاح الحملة بحضور ممثلي مصالح الصحة الجهوية والصحة العسكرية، إن "اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية بجميع مكوناتها عملت على مدى الاسبوع الجاري على تأمين كل ظروف النجاح اللوجستي والبشري للحملة من خلال عديد الجلسات وزيارات العمل الجهوية والمحلية".



ومن جانبه، أوضح المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني أنه تم تحديد 47 ألف موعد لتطيعم المواطنين، واستنفار حوالي 400 إطار طبي وشبه طبي وإداري نشيط في القطاع في بنزرت.



وفي ولاية نابل، بلغ عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم حتى عصر اليوم الأول من الحملة أكثر من 40 ألف، و30 ألف في صفاقس بينما وصلت إلى 17 ألف في منوبة و13 ألف في المنستير. (أنسامد).



