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أنور قرقاش : الإمارات تدرك أهمية الحفاظ على الدولة التونسية
    (أنسامد) - أغسطس 8 - روما - أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن بلاده تدرك أهمية الحفاظ على الدولة التونسية وتدعم كل ما يحقق أمنه وإزدهاره.

    وعلق قرقاش على زيارته لتونس على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا : تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيّد وتسليمه رسالة من الشيخ خليفة بن زايد.

    وأضاف : نتضامن مع الشعب التونسي الكريم وندعم كل ما يحقق أمنه وإزدهاره، مشيرا إلى أن الإمارات تدرك علم اليقين ضرورة الحفاظ على الدولة التونسية ومؤسساتها وقدرتها على خدمة المواطن بكل عدالة وشفافية. (أنسامد).

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