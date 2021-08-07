ملتقى الحوار السياسي الليبي يناقش مقترحات لجنة التوافقات

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تسيير اجتماع افتراضي لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الأربعاء المقبل 11 أغسطس؛ لمناقشة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية للازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.



وقالت البعثة في بيان إن اجتماع ملتقى الحوار السياسي القادم سيخصص «للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس والتي أسفرت عن 4 مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر».



وأكدت البعثة أن رئيسها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش أحال اليوم في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات. (أنسامد).



