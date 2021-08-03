ليبيا:مجلس الدولة يؤكد لدي مايو تمسكه بالاستفتاء والانتخابات

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشر ي، التأكيد على موقف المجلس بشأن الاستفتاء على مشروع الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية، وكذلك الانتخابات القادمة المقررة في ديسمبر المقبل، والقاعدة الدستورية التي سيجري على أساسها هذا الاستحقاق المنتظر.



جاء ذلك خلال لقائه رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، صفوان الميسوري ومقرر المجلس سعيد كلا، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.



وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الطرفين تباحثا خلال اللقاء حول آخر تطورات الملف الليبي، حيث بيّن المشري موقف المجلس من الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة، وموقفه من القاعدة الدستورية.



وأكد المشري خلال اللقاء على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات «منطقية ولا يتم الأخذ بها إلا عند تعذُّر الاستفتاء على الدستور»، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.



من جانبه، أبدى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائه مع المشري ترحيبه بالتطورات الأخيرة في البلاد ولاسيما فتح الطريق الساحلي وتصويت مجلس الأمن على قراره الأخير. فيما أعرب المشري في ختام اللقاء عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً المساعي الرامية لتطوير العلاقات الدبلوماسية، بحسب ما نشره المجلس الأعلى للدولة. (أنسامد).



