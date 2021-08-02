وزير الخارجية الجزائري يبحث في القاهرة دفع حل الأزمة الليبية

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - بحث وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالقاهرة، تطورات العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.



وبحسب بيان للجامعة العربية، نشرته على الصفحة الرسمية لها على فيسبوك، فإن وجهات نظر الطرفين تطابقت بشأن الدور الهام والأساسي لدور دول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تباعتها.



وأوضح البيان أن أبو الغيط ولعمامرة أكدا خلال جلسة المباحثات التي عقداها بمقر الأمانة العامة للجامعة، على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين 2 والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر.



كما تناولت المباحثات حسب ذات المصدر التحضير للقمة العربية القادمة التي ستحتضنها الجزائر ، و عدد من القضايا العربية و الإقليمية من بينها القضية الفلسطينية . (أنسامد).



