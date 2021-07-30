ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الايطالي في الربع الثاني

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - سجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 2.7% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 17.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ووفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الايطالي للاحصاء (إستات)،فإن الزيادة "المميزة بشكل استثنائي" المسجلة على أساس سنوي مستمدة من المقارنة مع الحد الأدنى في الربع الثاني من عام 2020 في ذروة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



وجاءت الزيادة الفصلية في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموا بنسبة 1.3%.



في الفترة بين شهري أبريل ومايو، سجلت المعهد الوطني الايطالي للاحصاء انتعاشا قويا في قطاع الخدمات، الذي كان الأكثر تضررًا من الأزمة الصحية، إضافة إلى نمو قطاع الصناعة. (أنسامد).



