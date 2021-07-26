تونس: قوات الامن تحاصر البرلمان

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - قامت قوات الامن التونسية بتطويق البرلمان في العاصمة تونس في 26 يوليو 2021 ، بعد قيام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعليق البرلمان وإقالة رئيس الوزراء. هشام مشيشي .



و هكذا غرقت تونس في أزمة أعمق حيث علق الرئيس قيس سعيد البرلمان وعزل رئيس الوزراء هشام المشيشي في أواخر 25 يوليو ، مما دفع أكبر حزب سياسي في البلاد إلى استنكار "الانقلاب".



كان الرئيس التونسي قد وصل خلال الليل ، إلى شارع بورقيبة المركزي بالعاصمة تونس للتوجه إلى مقر وزارة الداخلية ، والتقى بالحشد الذي نزل إلى الشوارع للاحتفال بقراره تجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء المشيشي. .



وأذاع التلفزيون الحكومي كلمة الئيس سعيد في وقت سابق متحدثا في التلفزيون - حيث اعلن ان تلك الخطوة تهدف الي عودة الهدوء واشار الي ان المنطقة المحيطة بالمباني الحكومية بأكملها حاليًا مدرعة ومحمية من قبل قوات الأمن والبرلمان ومقر التلفزيون والمبنى الحكومي.



وقال سعيد: "من يفكر في اللجوء إلى السلاح ، وكل من يطلق طلقة واحدة ، يعرف أن القوات المسلحة سترد بإطلاق النار". عين سعيد مؤقتا المدير العام للأمن الرئاسي خالد اليحياوي لرئاسة وزارة الداخلية. (أنسامد).



