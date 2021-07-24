موجة حرارة تضرب إيطاليا نهاية هذا الأسبوع

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - كشف موقع www.iLMeteo.it على الإنترنت يوم الجمعة إن الموجة الحارة في تالي ستصبح أكثر سخونة ولزوجة في نهاية هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات في توسكانا ولازيو وبوغليا ، وتصل إلى 42 في سردينيا.



وأضاف أن العواصف الرعدية العنيفة والفيضانات الغزيرة ستضرب أجزاء من الشمال والوسط.



قالت وزارة الصحة يوم الجمعة إن بيروجيا في حالة تأهب من الحرارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الجمعة ، في حين أن الإنذار البرتقالي سيكون ساريا في عطلة نهاية الأسبوع في بولونيا وفلورنسا وفروزينوني وريتى وروما.



سينضم كامبوباسو ولاتينا وبسكارا إلى القائمة البرتقالية يوم الأحد. (أنسامد).



