ليبيا : إنقاذ 18 امرأة و 4 أطفال ورضيع ضمن 179 مهاجرا

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إن الزورق البحري «P300» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن صباح الأربعاء من إنقاذ 179 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من عرض البحر، بينهم 18 امراة 4 أطفال ورضيع.



أوضحت أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم جميع المساعدات الانسانية والطبية لهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأشارت إلى أن عملية التسليم جرت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس فرع طرابلس ومعاون رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الدوريات البحرية بالإدارة، منوهة إلى نقل نقل 6 مهاجرين للمستشفى نظرا لحالتهم الصحية الحرجة..



وأتمت إدارة أمن السواحل عملية الانقاذ أثناء تسيير الدوريات البحرية التابعة لها وفق الخطة الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي.



كما أعلنت الوزارة في وقت سابق إإنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر المتوسط، فجر الأربعاء، وإعادتهم إلى طرابلس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة.



(أنسامد).



