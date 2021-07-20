اليونيسف قلقة بشأن سرعة انتشار فيروس كورونا في ليبيا

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن قلقها بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، في الوقت الذي تشهد معدلات التطعيم انخفاض في البلاد.



وفي بيان نشرته، أوضحت المنظمة أن ليبيا تشهد طفرة مثيرة للقلق في حالات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بلغت الإصابات ذروتها، مشيرة إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل 6،061 حالة إصابة جديدة يوم 18 يوليو، وهو أعلى معدل يومي منذ بداية الوباء.



وأضافت المنظمة أن ليبيا سجلت أكثر من 221 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بداية الوباء، مع سرعة انتشار متغير الدلتا، شديد العدى في دول الجوار وعلى الأغلب موجود في ليبيا، مشيرة إلى أن الفيروس ينتشر بسرعة في جميع أنحاء ليبيا بزيادة 270% في حالات كورونا في الغرب، و480% في اجلنوب و50% في شرق البلاد، معتبرة إن هذه الأرقام مرعبة بما فيه الكفاية ولكن العدد الفعلي للحالات من المحتمل أن يكون أعلى بكثير بسبب النقص الحاد في التحاليل والقدرة المختبرية.



(أنسامد).



