السفارة الأمريكية : ليبيا أمام فرصة تاريخية

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا اليوم / الأحد / إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد و المطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد.



وأضافت السفارة في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بعد الاجتماعات في برلين التي عُقدت في شهر يونيو، واجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي بات جليا أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر. (أنسامد).



