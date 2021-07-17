كوفيد -19: إيطاليا تتجاوز 60 مليون جرعة لقاح

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - تجاوزت إيطاليا يوم أمس الجمعة 60 مليون جرعة لقاح COVID-19.



ووفقا لبيانات على موقع حكومي ، تم إعطاء 60196129 جرعة لقاح في الساعة 17:05 يوم الجمعة.



وقال إن 25.988.014 شخصً في إيطاليا ، 48.12٪ من السكان فوق 12 عاما ، تلقوا تطعيما كاملا ، إما تناولوا جرعات أو جرعة واحدة.



(أنسامد).



