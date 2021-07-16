ليبيا : الدبيبة يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك الخميس لمناقشة الوضع في ليبيا.



ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، تطرق اللقاء إلى آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا. كما ناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.



وأكد الدبيبة على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب. كما تم التأكيد على اهمية مباشرة خروجهم دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. (أنسامد).



