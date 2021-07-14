سالفيني: الانتخابات البلدية الإيطالية في أكتوبر

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - أعلن زعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني أن الانتخابات البلدية الإيطالية المقبلة ستعقد في أكتوبر 2021، معربا عن معارضته لاقتراح بعض رؤساء البلديات والحزب الديمقراطي، بتقديم الانتخابات إلى شهر سبتمبر.



وأوضح سالفيني عقب محادثة مع رئيس الوزراء، ماريو دراجي: "إجراء الانتخابات في سبتمبر، يعني عمل القوائم في أغسطس، هيا، دعونا لا نمزح"، مشيرا إلى أن الأفضل أن تجرى في 10 أكتوبر المقبل.



وتابع سالفيني:" أي شخص سيعيق الإصلاحات، مهما يكون كونتي، أو (بيبي) جريللو، أو أي من الحزب الديمقراطي، سيكون أمامه منافس من الرابطة، لأن الوضع الاقتصادي إيجابي، والوضع الرياضي إيجابي، وأن الذين يصدرون التحذيرات المهنية توقفوا".



من جانب آخر، أشار سالفيني إلى أن إصلاحات ستجرى في النظام القضائي خلال الصيف، موضحا: "ينبغي الإسراع واستعجال الإصلاحات، هناك الإصلاحات في القضاء التي ينبغي تقديمها للبرلمان وتمريرها بحلول الصيف".



وبين سالفيني أنه لا يزال هناك أيضا استفتاءات على قضايا لم يتطرق إليها الإصلاحات التي قدمتها وزير العدل، وهناك الإصلاح الضريبي والإدارة العامة. (أنسامد).



