الخطوط الليبية تبدأرحلاتها من مطارمعيتيقة الى مطارغات الجمعة

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - تبدأ الخطوط الليبية اعتبارا من الجمعة القادم في تسيير رحلاتها من مطار معيتيقة الى مطار غات بواقع رحلتين اسبوعيا . وجاءت الخطوة عقب الاجتماعات التي عقدها عميد بلدية غات " موسى المهدي " مع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية " جلال الشاردة " وموافقة مصلحة الطيران المدني .



وستقوم شركة الخطوط الليبية بتسيير رحلات جوية داخلية لمطار غات الدولي غير مجدولة لمدة ثلاثة أسابيع على ان يتم جدولتها مستقبلاً رحلتين في الأسبوع .



وعبر رئيس المجلس البلدي غات ع عن تقديره للخطوة التي اتخذتها شركة الخطوط والتي ستسهم في تقريب المسافات بين المدن الليبية .xx v (أنسامد).



