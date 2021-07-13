الخطوط الليبية تبدأرحلاتها من مطارمعيتيقة الى مطارغات الجمعة

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - تبدأ الخطوط الليبية اعتبارا
من الجمعة القادم في تسيير رحلاتها من مطار معيتيقة الى مطار غات
بواقع رحلتين اسبوعيا .
وجاءت الخطوة عقب الاجتماعات التي عقدها عميد بلدية غات " موسى
المهدي " مع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية " جلال
الشاردة " وموافقة مصلحة الطيران المدني .
وستقوم شركة الخطوط الليبية بتسيير رحلات جوية داخلية لمطار غات
الدولي غير مجدولة لمدة ثلاثة أسابيع على ان يتم جدولتها مستقبلاً
رحلتين في الأسبوع .
وعبر رئيس المجلس البلدي غات ع عن تقديره للخطوة التي اتخذتها شركة
الخطوط والتي ستسهم في تقريب المسافات بين المدن الليبية .xx v
(أنسامد).