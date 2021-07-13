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الخطوط الليبية تبدأرحلاتها من مطارمعيتيقة الى مطارغات الجمعة
    (أنسامد) - يوليو 13 - روما - تبدأ الخطوط الليبية اعتبارا من الجمعة القادم في تسيير رحلاتها من مطار معيتيقة الى مطار غات بواقع رحلتين اسبوعيا . وجاءت الخطوة عقب الاجتماعات التي عقدها عميد بلدية غات " موسى المهدي " مع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية " جلال الشاردة " وموافقة مصلحة الطيران المدني .

    وستقوم شركة الخطوط الليبية بتسيير رحلات جوية داخلية لمطار غات الدولي غير مجدولة لمدة ثلاثة أسابيع على ان يتم جدولتها مستقبلاً رحلتين في الأسبوع .

    وعبر رئيس المجلس البلدي غات ع عن تقديره للخطوة التي اتخذتها شركة الخطوط والتي ستسهم في تقريب المسافات بين المدن الليبية .xx v (أنسامد).

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