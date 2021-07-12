دي مايو:العديد من الدول دعمت إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - قال وزير الخارجية لويجي دي دي
مايو يوم الإثنين إن العديد من الدول دعمت إيطاليا في نهائي بطولة
أوروبا 2020 ، بعد فوز الأزوري على إنجلترا 4-3 بركلات الترجيح .
واضاف "الانتصار في بطولة أوروبا لكرة القدم كان إنجازا رياضيا
عظيما وغزو أمة بأكملها".العالم كله يتطلع إلى إيطاليا بإعجاب أيضا
لهذا الهدف الآخر الذي تم تحقيقه."
وإستطرد "منذ الليلة الماضية ، كان رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية
من العديد من البلدان يكتبون لي ليخبروني أنهم انجذبوا لإيطاليا:
فريق شاب ، موحد ، متواضع ، لم يستسلم أبدا. شباب روبرتو مانشيني
شجعوا عشاق الرياضة ، وليسوا هم فقط ، بل جميع القارات". (أنسامد).