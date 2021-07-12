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دي مايو:العديد من الدول دعمت إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا
    (أنسامد) - يوليو 12 - روما - قال وزير الخارجية لويجي دي دي مايو يوم الإثنين إن العديد من الدول دعمت إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020 ، بعد فوز الأزوري على إنجلترا 4-3 بركلات الترجيح .

    واضاف "الانتصار في بطولة أوروبا لكرة القدم كان إنجازا رياضيا عظيما وغزو أمة بأكملها".العالم كله يتطلع إلى إيطاليا بإعجاب أيضا لهذا الهدف الآخر الذي تم تحقيقه." وإستطرد "منذ الليلة الماضية ، كان رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من العديد من البلدان يكتبون لي ليخبروني أنهم انجذبوا لإيطاليا: فريق شاب ، موحد ، متواضع ، لم يستسلم أبدا. شباب روبرتو مانشيني شجعوا عشاق الرياضة ، وليسوا هم فقط ، بل جميع القارات". (أنسامد).

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