البرلمان الأوروبي يصوت مجددا لتسليم إيطاليا إرهابي سابق

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - صوّت البرلمان الأوروبي مجددا أول
أمس يوم الخميس على قرار يدعو نيكاراغوا إلى تسليم إرهابي الألوية
الحمراء السابق في إيطاليا ، أليسيو كاسيميري ، المدان في خطف وقتل
رجل الدولة الديمقراطي المسيحي ألدو مورو في عام 1978.
وأعاد القرار التأكيد على طلب تم تقديمه بالفعل قبل عامين.
يعيش كازيميري ، 69 عامًا ، منذ سنوات في ماناغوا تحت حماية حكومة
نيكاراغوا ، حيث يمتلك مطعما.
ولد كازيميري في روما عام 1951. كانت والدته من مواطني مدينة
الفاتيكان ، وكان والده يعمل في صحيفة الفاتيكان أوسيرفاتوري
رومانو وكرجل علاقات عامة لثلاثة باباوات.
بعد قتال بين مجموعة "بوتيري أوبيرايو" السياسية الإيطالية
اليسارية الراديكالية ومنظمات يسارية أخرى في روما ، انضم إلى
الألوية الحمراء. وقد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد عام 1978.
في عام 1980 تخلى عن الألوية الحمراء ثم فر بعد ذلك إلى الخارج ،
ووصل إلى نيكاراغوا بعد فترة قضاها في ليبيا وكوبا.
في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى ، شارك في حرب العصابات
الساندينية ضد الكونترا. وبالتعاون مع مغتربين إيطاليين آخرين ،
افتتح مطعمًا في ماناجوا يُدعى "ماجيكا روما" ومؤخرا مطعما آخر
للمأكولات البحرية يُدعى "لا كويفا ديل بوزو" (عرين الغواصين) في
ماناجوا. (أنسامد).