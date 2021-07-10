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البرلمان الأوروبي يصوت مجددا لتسليم إيطاليا إرهابي سابق
إرهابي الألوية الحمراء يعيش في نيكاراغوا في حماية الحكومة
    (أنسامد) - يوليو 10 - روما - صوّت البرلمان الأوروبي مجددا أول أمس يوم الخميس على قرار يدعو نيكاراغوا إلى تسليم إرهابي الألوية الحمراء السابق في إيطاليا ، أليسيو كاسيميري ، المدان في خطف وقتل رجل الدولة الديمقراطي المسيحي ألدو مورو في عام 1978.

    وأعاد القرار التأكيد على طلب تم تقديمه بالفعل قبل عامين.

    يعيش كازيميري ، 69 عامًا ، منذ سنوات في ماناغوا تحت حماية حكومة نيكاراغوا ، حيث يمتلك مطعما.

    ولد كازيميري في روما عام 1951. كانت والدته من مواطني مدينة الفاتيكان ، وكان والده يعمل في صحيفة الفاتيكان أوسيرفاتوري رومانو وكرجل علاقات عامة لثلاثة باباوات.

    بعد قتال بين مجموعة "بوتيري أوبيرايو" السياسية الإيطالية اليسارية الراديكالية ومنظمات يسارية أخرى في روما ، انضم إلى الألوية الحمراء. وقد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد عام 1978.

    في عام 1980 تخلى عن الألوية الحمراء ثم فر بعد ذلك إلى الخارج ، ووصل إلى نيكاراغوا بعد فترة قضاها في ليبيا وكوبا.

    في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى ، شارك في حرب العصابات الساندينية ضد الكونترا. وبالتعاون مع مغتربين إيطاليين آخرين ، افتتح مطعمًا في ماناجوا يُدعى "ماجيكا روما" ومؤخرا مطعما آخر للمأكولات البحرية يُدعى "لا كويفا ديل بوزو" (عرين الغواصين) في ماناجوا. (أنسامد).

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