دي مايو: هناك حاجة لحوار صريح وبناء مع موسكو وبكين

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - دعا وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو لتطوير حوار صريح وبناء مع موسكو وبكين، على الرغم من "الاختلافات الواضحة في القيم والمواقف التي تفصلنا عن روسيا والصين".



وأضاف خلال ندوة نظمها معهد الشؤون الدولية في روما : أحد العناصر المؤهلة للمساهمة في إدارة التحولات الجارية في النظام الدولي هو الحاجة إلى التفاعل مع جميع اللاعبين العالميين الرئيسيين.



وتابع : إن هذا الحوار يجب أن يهدف إلى "إشراك" موسكو وبكين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. أنا أفكر بشكل خاص في تغير المناخ، والنمو الاقتصادي المستدام، والتحول في مجال الطاقة، وحل الأزمات الإقليمية. (أنسامد).



