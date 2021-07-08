غويريني:بفضل إيطاليا استأنفت إيريني تدريب خفر السواحل الليبي

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن استئناف عملية إيريني الأوروبية لأنشطة تدريب خفر السواحل الليبيين تم بفضل جهود حكومة إيطاليا.



جاء تأكيد غويريني خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في روما تم تكريسها لمناقشة مشاركة إيطاليا في البعثات العسكرية الدولية، وخلالها أشار لإدانة سلطات ليبيا حادثة إطلاق النار على قارب يقل مهاجرين غير شرعيين.



وتابع غويريني: إن النشاط التدريبي لخفر السواحل الليبيين أصبح مرة أخرى بدفع من إيطاليا كوظيفة أخرى لـ"إيريني"، ومن بين مهام العملية الأخرى. متطرقًا للتواصل بين هذه العملية وعملية "صوفيا" فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ومعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر. (أنسامد).



