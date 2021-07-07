وزير الصحة روبرتو سبيرانزا:حملة التطعيم تتجاوز 55 مليون جرعة

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إن حملة التطعيم الإيطالية ضد فيروس كورونا COVID-19 وصلت إلى مرحلة جديدة يوم الأربعاء من خلال تجاوز علامة 55 مليون جرعة ، بينما شدد على أن المعركة ضد الفيروس التاجي لم تنته بعد.



وصرح اسبيرانزا خلال جلسة ساخنة للجنة البرلمانية بشأن تطبيق الفيدرالية المالية: "ما زلنا داخل الوباء"."ولكن بفضل حملة التطعيم ، قبل كل شيء ، نجتاز اليوم علامة 55 مليون جرعة أُعطيت في بلدنا." وأشار "نحن في وضع أفضل لنكون قادرين على تحديد أهدافنا وأهداف الأشهر المقبلة والتخطيط لإصلاح النظام الصحي الوطني الذي يستفيد من الدروس المستفادة خلال هذه الأشهر". (أنسامد).



