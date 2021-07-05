ماتاريلا لماكرون : إيطاليا وفرنسا تربطهما "علاقة فريدة"

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للرئيس إيمانويل ماكرون في باريس يوم الإثنين - في أول رحلة له إلى الخارج بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)- أن إيطاليا وفرنسا تربطهما "علاقة فريدة".



وأضاف في لقائه في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي : "هذه هي رحلتي الخارجية الأولى بعد الوباء. أنا سعيد بزيارة فرنسا، فإيطاليا وفرنسا لديهما رابطة فريدة تقوم على قيم مشتركة وتاريخ مشترك." وأشار أن "الشراكة الإيطالية الفرنسية أساسية لأوروبا "مضيفا لقد تحدثنا مع ماكرون حول كيفية تكثيف علاقاتنا والتعاون بينا " .



ومن جهته قال الرئيس ماكرون إنهما اتفقا على تعزيز التضامن الأوروبي. (أنسامد).



