الخارجية: وفاة 4 مواطنين مصريين في حرائق قبرص

(أنسامد) - يوليو 4 - روما - أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم / الأحد / وفاة 4 مواطنين مصريين كانوا يعلمون في قبرص، نتيجة الحرائق الهائلة في بعض القرى القبرصية أمس السبت.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات المعنية في قبرص بوفاة المصريين الأربعة، مشيرة إلى أن السفارة المصرية فور تلقيها المعلومات، قامت بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام.



كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية، لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.



وتابع البيان أنه يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته، تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. (أنسامد).



