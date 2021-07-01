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الدبيبة يبحث مع وفد أممي توحيد المؤسسة العسكرية
    (أنسامد) - يوليو 1 - روما - بحث رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع وفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابع لبعثة الأمم المتحدة، دعم عملية استقرار ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية خاصة المؤسسة العسكرية؛ لما لها من دور مهم في عملية الاستقرار.

    وناقش الدبيبة مع الوفد الذي يرأسه عبدولاي باتيلي، الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم جهود وقف اطلاق النار، وتحسين أداء البعثة الأممية للدعم، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء. (أنسامد).

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