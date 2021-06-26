دراجي: نسعى لمشاركة أوروبية في شمال أفريقيا

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراجي، إن بلاده تسعى للحصول على مشاركة ودعم كبير من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، قائلا «هدفنا اليوم الحصول على مشاركة كبيرة وواسعة من الاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، ووسط إفريقيا: ليس فقط في تركيا»، مضيفا «ليبيا أولا وقبل كل شيء".



ونفى رئيس الوزراء الإيطالي، أنه سعى خلال القمة الأوروبية، التي انتهت امس الجمعة، للتوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة توطين اللاجئين الوافدين الى بلاده في دول أوروبية أخرى.



وقال دراجي في مؤتمر صحفي، بعد نهاية القمة في بروكسل، في المجلس الأوروبي اليوم "لم يكن هدفي الحصول على اتفاق بشأن إعادة التوطين»، لأن «تجربتي في الأسابيع الماضية أخبرتني أنه سيكون سابقًا لأوانه التوصل إلى اتفاق مناسب لنا".



وأوضح «من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، لكن يجب أن يكون اتفاقا مناسبا ويخدم المصلحة الإيطالية".



وتابع "علاوة على ذلك فإن اتفاقا يقوم على أساس إلزامي بإعادة التوزيع أو إعادة التوطين، لن يتم قبوله في الوقت الراهن، ربما يمكن التوصل إلى إتفاق ثنائي أو ثلاثي، ولكن ليس على مستوى الاتحاد الاوروبي". (أنسامد).



