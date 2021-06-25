دي مايو: إستقرار ليبيا يعني وقف الهجرة غير النظامية

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة غير النظامية والحد من مخاطر الإرهاب.



وكتب دي مايو في صفحته بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي عقب ختام أعمال مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا: إنه أمر أساسي للأمن الإيطالي والأوروبي. ولهذا السبب، نحن كإيطاليا، نعطي دفعة قوية لهذا التحرك الذي يشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله.



وتابع : هناك أولويتان: انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا وإجراء الانتخابات الديمقراطية المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر. نحن ندعم الشعب الليبي ونرافقه في هذا التصويت الهام.



وأضاف وزير الخارجية الايطالي : في غضون ذلك، نواصل العمل على تعزيز التبادلات التجارية، بمشاركة كبرى الشركات الإيطالية التي كانت حاضرة بالفعل في منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي الأخير الذي نظمناه في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. (أنسامد).



