إيطاليا: 951 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - قالت وزارة الصحة ، أمس الأربعاء ، إن هناك 951 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 30 ضحية أخرى للفيروس. هذا بالمقارنة مع 835 حالة جديدة و 31 وفاه أخرى الثلاثاء.



تم إجراء حوالي 198.031 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 192.882 اختبارًا يوم الثلاثاء.



ارتفع معدلالحالات الإيجابية من 0.43٪ إلى 0.50٪.



لم يكن هناك سوى أربعة حالات دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة ، في حين انخفض إجمالي عدد حالات الدخول إلى المستشفى بمقدار 149.



وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء الآن 4،255،434 ، وعدد الوفيات 127،352.



وبلغ عدد المتعافين والمفرغ 4059463 بارتفاع 5455 يوم الثلاثاء.



الموجبة الحالية هي 68،619 ، بانخفاض 4،345 عن اليوم السابق.



(أنسامد).



