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إيطاليا: 951 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19
    (أنسامد) - يونيو 24 - روما - قالت وزارة الصحة ، أمس الأربعاء ، إن هناك 951 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 30 ضحية أخرى للفيروس. هذا بالمقارنة مع 835 حالة جديدة و 31 وفاه أخرى الثلاثاء.

    تم إجراء حوالي 198.031 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 192.882 اختبارًا يوم الثلاثاء.

    ارتفع معدلالحالات الإيجابية من 0.43٪ إلى 0.50٪.

    لم يكن هناك سوى أربعة حالات دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة ، في حين انخفض إجمالي عدد حالات الدخول إلى المستشفى بمقدار 149.

    وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء الآن 4،255،434 ، وعدد الوفيات 127،352.

    وبلغ عدد المتعافين والمفرغ 4059463 بارتفاع 5455 يوم الثلاثاء.

    الموجبة الحالية هي 68،619 ، بانخفاض 4،345 عن اليوم السابق.

    (أنسامد).

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