إيطاليا: 951 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - قالت وزارة الصحة ، أمس الأربعاء
، إن هناك 951 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ
24 ساعة الماضية ، و 30 ضحية أخرى للفيروس. هذا بالمقارنة مع 835
حالة جديدة و 31 وفاه أخرى الثلاثاء.
تم إجراء حوالي 198.031 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 192.882
اختبارًا يوم الثلاثاء.
ارتفع معدلالحالات الإيجابية من 0.43٪ إلى 0.50٪.
لم يكن هناك سوى أربعة حالات دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة
، في حين انخفض إجمالي عدد حالات الدخول إلى المستشفى بمقدار 149.
وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء الآن 4،255،434 ، وعدد
الوفيات 127،352.
وبلغ عدد المتعافين والمفرغ 4059463 بارتفاع 5455 يوم الثلاثاء.
الموجبة الحالية هي 68،619 ، بانخفاض 4،345 عن اليوم السابق.