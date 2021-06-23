عمدة لامبيدوزا : وصول 20 ألف مهاجر للجزيرة منذ بداية العام.

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - أعلن عمدة لامبيدوز بمقاطعة صقلية الإيطالية أن حوالى 20 ألفا من المهاجرين غير النظاميين وصلوا إلى الجزيرة منذ بداية العام الحالي.



وقال عمدة لامبيدوزا "سالفاتوري مارتيللو" في حديث مع محطة "سكاي نيوز24" الايطالية ، إنه "منذ بداية العام ، هبط حوالي 20 ألف شخص في لامبيدوزا ، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الوافدين مقارنة بعام 2020".



وأعاد عمدة الجزيرة ، خلال حديثه ، انتقاد مقاربة السلطات المركزية في روما لظاهرة الهجرة ، قائلا "في إيطاليا نتعامل معها فقط كمشكلة طوارئ ، ولكن هل من الممكن أن تستمر حالة الطوارئ من عام 1993 إلى اليوم ؟". (أنسامد).



