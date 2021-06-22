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اللجنة العسكرية 5+5 تتفقد الطريق الساحلي غرب مدينة سرت
    (أنسامد) - يونيو 22 - روما - قام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة5+5 بزيارة تفقدية للطريق الساحلي غرب مدينة سرت شملت زيارة البوابات والنقاط المتفق بشانها خلال الاجتماعات السابقة للجنة.

    وأوضح الفريق " أمراجع العمامي" رئيس وفد المنطقة الشرقية باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فى تصريح صحفي للصحفيين أم فندق المهاري بسرت عقب الزيارة الميدانية للطريق الساحلي المغلق غرب سرت 50ك م بأن اللجنة بكامل أعضائها قد توقفت ببوابةالخمسين غرب سرت للاطلاع والوقوف على حال الطريق والاطمئنان على ازالة الألغام ومخالفات الحرب .

    وقال" أن كل هذه الاجراءات لازالت تحتاج بعض الوقت وان كافة اللجان تقوم بعملها كلا حسب احتصاصه . (أنسامد).

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