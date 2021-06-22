اللجنة العسكرية 5+5 تتفقد الطريق الساحلي غرب مدينة سرت

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - قام أعضاء اللجنة العسكرية
المشتركة5+5 بزيارة تفقدية للطريق الساحلي غرب مدينة سرت شملت
زيارة البوابات والنقاط المتفق بشانها خلال الاجتماعات السابقة
للجنة.
وأوضح الفريق " أمراجع العمامي" رئيس وفد المنطقة الشرقية باللجنة
العسكرية المشتركة 5+5 فى تصريح صحفي للصحفيين أم فندق المهاري
بسرت عقب الزيارة الميدانية للطريق الساحلي المغلق غرب سرت 50ك م
بأن اللجنة بكامل أعضائها قد توقفت ببوابةالخمسين غرب سرت للاطلاع
والوقوف على حال الطريق والاطمئنان على ازالة الألغام ومخالفات
الحرب .
وقال" أن كل هذه الاجراءات لازالت تحتاج بعض الوقت وان كافة اللجان
تقوم بعملها كلا حسب احتصاصه . (أنسامد).