الدبيبة:عودة الطائرة الرئاسية خطوة مهمة للسيادة الليبية.

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - وصلت مساء الاحد إلى مطار معيتيقة الدولي الطائرة الرئاسية الليبية ( إيرباص A340-213 ) التي كانت محتجزة في فرنسا بعد إجراء عمليات الصيانة والتطوير.



وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها ارض المطار رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " وعدد من الوزراء والمسؤولون في الحكومة.



واعتبر " الدبيبة " في تصريحات للصحفيين بمطار معيتيقة الدولي عودة هذه الطائرة بعد ثمان سنوات مهمة جدا للسيادة الليبية حيث كانت محتجزة في فرنسا منذ عام 2014 بسبب إجراءات مالية وإدارية. مؤكدا بأن هذه الطائرة هي ملك لكافة الليبيين.



وأشار " الدبيبة " إلى أن عودة هذه الطائرة تمثل خطوة ايجابية مهمة لليبيا وأمنها وإرجاع ثرواتها ، مؤكدا بأن الحكومة الليبية قامت بسداد كافة المستحقات والاقساط المالية المطلوبة عليها مقابل صيانتها .



وقال رئيس الحكومة خلال تصريحه الصحفي إن هناك 15 طائرة ليبية لا تزال خارج البلاد منها ما هو محجوز بسبب المستحقات المالية. مؤكدا بأن حكومته ستعمل على إعادة كافة هذه الطائرات في الخارج بما فيهم طائرتين حربيتين لا تزالان خارج البلاد.



كما أوضح بأن الطائرة التي عادت اليوم الى ارض الوطن مجهزة للرئاسة والشعب الليبي هو من يقرر مصيرها إما أن تبقى مخصصة للرئيس القادم أو تستعملها الحكومة أو يجري تحويرها للاستخدام العادي. (أنسامد).



